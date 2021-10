Column: Op waarde schatten

Als economiedocent heb je het voorrecht om met pubers over actuele aangelegenheden te kunnen sparren. Over iets wat ze zelf voor het eerst gaan doen (solliciteren), wat veel ouders doen (kromliggen voor een hypotheekje) of wat grootouders naast het sjezen op een e-bike doen (genieten van een oudedagvoorziening). Hoewel dat laatste voor hen nog vele jaren duurt, hebben veel leerlingen hun mening inzake pensioenen al wel klaar en doen ze bij zo’n onderwijsleergesprek graag een duit in het zakje.