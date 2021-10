Het militaire fonds Stichting Ereschuld en Dankbaarheid is opgeheven. Het fonds werd in 1940 opgericht ter ondersteuning van veteranen en slachtoffers van de strijd in de meidagen van 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. Na 81 jaar zijn er bijna geen begunstigden meer. Fonds 1815, het oudste militaire fonds van Nederland, neemt de resterende taken van de opgeheven stichting over, laat Defensie weten.