Het moest er wel komen dit jaar: een nieuw boek over leven en werk van Jan Pieterszoon Sweelinck (1561-1621). Nederlands grootste componist, wiens 400e sterfdag we herdenken, verdient zo’n actuele monografie. En musicoloog dr. Pieter Dirksen, die in 1996 promoveerde op de klavierwerken van Sweelinck, is de aangewezen persoon om zo’n boek te schrijven.