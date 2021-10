Burgemeester Bill de Blasio van New York wil dat alle gemeenteambtenaren zich laten inenten tegen het coronavirus. Iedereen die voor de gemeente werkt moet in principe voor 29 oktober zeker één prik hebben gehad. De vaccinatie was al verplicht in het onderwijs. De Blasio wil nu dat al zijn werknemers, rond de 300.000 mensen, gevaccineerd worden.