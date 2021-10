Nu het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland toeneemt, zou de overheid moeten overwegen om mondkapjes weer verplicht te maken in binnenruimten, vinden meerdere specialisten. „Er is veel bewijs dat mondkapjes helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan”, zegt epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum.