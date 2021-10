Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak van de moord op advocaat Derk Wiersum. De rechtbank Amsterdam veroordeelde de twee verdachten vorige week tot dertig jaar cel. Het OM had levenslang geëist. De advocaten van Giërmo B. en Moreno B. hadden al laten weten beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.