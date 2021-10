De 22-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Mark Rutte heeft mogelijk ook fraude via WhatsApp gepleegd. Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Den Haag. Yavuz O. wordt binnenkort over deze mogelijke oplichting nader gehoord, zei de officier.