Mensen zonder burgerservicenummer (bsn) die in het buitenland zijn gevaccineerd kunnen vanaf deze woensdag hun coronavaccinatie laten registreren voor een coronapas. Gespecialiseerde GGD-medewerkers in Utrecht en Groningen kunnen hun gegevens handmatig invoeren in de systemen, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten.