Het aantal eikenprocessievlinders is dit jaar sterk gedaald. Vooral in het zuiden van het land nam het aantal vlinders sterk af. Alleen in Friesland is geen verschil gemeten met voorgaande jaren. Dat het aantal vlinders afneemt wil overigens nog niet zeggen dat de eikenprocessierups aan het verdwijnen is, stelt het Kenniscentrum Eikenprocessierups woensdag op de natuurwebsite Nature Today.