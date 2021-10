Ruim vier op de tien mensen wil de 1,5 meterregel in de samenleving terug, stelt EenVandaag op basis van een onderzoek onder het eigen opiniepanel. De zorgen over het coronavirus stijgen namelijk, stelt EenVandaag. 54 procent van de ondervraagden uit het panel zegt zich zorgen te maken over het virus. Dat is meer dan een maand eerder, toen nog 41 procent zei bezorgd te zijn.