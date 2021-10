Banken en luchtvaartaandelen helpen Nikkei aan winst

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag licht hoger gesloten onder aanvoering van de Japanse banken en luchtvaartaandelen. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door beter dan verwachte bedrijfsresultaten. De andere belangrijke aandelenmarkten in Azië lieten een gemengd beeld zien. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagde zijn groeiverwachting voor de regio voor dit jaar naar 6,5 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een groei van 7,6 procent.