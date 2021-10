AkzoNobel verwacht dat de prijzen van grondstoffen tot midden volgend jaar verder zullen stijgen. De verffabrikant denkt dat ook de beperkingen in de toeleveringsketen tot halverwege 2022 zullen aanhouden. In september liet AkzoNobel al weten de prijzen in het derde kwartaal met gemiddeld 9 procent te verhogen vanwege de hoge grondstofkosten.