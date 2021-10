De aandelenbeurzen in New York hebben hun winsten dinsdag vastgehouden tot aan het einde van de handelssessie. Beter dan verwachte kwartaalberichten van bedrijven wisten het optimisme op de handelsvloeren te voeden. Daarnaast koerste de bitcoin rond zijn recordniveau na de introductie van het eerste in de Verenigde Staten goedgekeurde beursgenoteerde investeringsfonds dat de koers van de cryptomunt volgt.