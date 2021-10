Facebook heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid wegens vermeende discriminatie van werkzoekenden in de Verenigde Staten. Het socialmediabedrijf zou duizenden functies specifiek hebben gereserveerd voor buitenlanders die met een tijdelijk werkvisum in de VS konden werken. Met een boete van 14,3 miljoen dollar, omgerekend zo’n 12,3 miljoen euro, is Facebook nu af van verdere vervolging wegens de kwestie.