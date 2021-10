De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag naar een recordstand gestegen. De grens van de 800 punten werd weer doorbroken te midden van algeheel optimisme bij handelaren dit cijferseizoen. Ook elders in Europa gingen de beurzen overwegend licht omhoog. Uitzender Randstad was de grootste daler in de AEX na teleurstellende cijfers van de Amerikaanse branchegenoot Manpower.