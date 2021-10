De Verenigde Staten blijven buitenlanders weren die zijn hersteld van Covid-19 en daarna één dosis van de coronavaccins van Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben gekregen. In de Europese Unie geldt deze groep over het algemeen wel als volledig gevaccineerd, maar het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC) kijkt daar anders tegenaan.