Het ziekenhuis OLVG in Amsterdam-Oost had dinsdag tijdelijk een opnamestop, toen na een test bleek dat de noodstroomvoorziening niet werd ingeschakeld in het geval van een stroomstoring. De opnamestop begon rond 16.45 uur, om 21.00 uur was het probleem verholpen en konden er weer mensen worden opgenomen.