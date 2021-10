Het ziekenhuis OLVG in Amsterdam-Oost neemt sinds dinsdagmiddag tijdelijk geen nieuwe patiënten op. Na een test bleek dat de noodstroomvoorziening niet wordt ingeschakeld in het geval van een stroomstoring. Het ziekenhuis heeft daarop uit voorzorg besloten tot een opnamestop totdat het probleem is opgelost. Hoelang dat precies gaat duren is onduidelijk.