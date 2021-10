In de gemeenten Huizen, Hilversum en Gooise Meren zijn geen undercoveronderzoeken gedaan in moskeeën. De drie gemeenten stellen dit in een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van een publicatie in NRC zaterdag. Die krant meldde dat onderzoekers in opdracht van zeker tien gemeenten undercover islamitische organisaties bezochten om gevoelige informatie te verzamelen over bestuurders, imams en docenten.