De gemeente Ede wist niets van undercoveracties van onderzoeksbureau NTA in de moskee in die gemeente. De gemeente wist wel dat er onderzoek werd gedaan, maar daarvoor zouden interviews worden gemaakt met betrokkenen binnen de islamitische gemeenschap. De onderzoekers zouden zich aan die betrokkenen bekendmaken, dacht de gemeente. Wat er precies is gebeurd gaat de gemeente uitzoeken.