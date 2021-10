Brand in kassencomplex Sint-Annaland onder controle

De brand in een kassencomplex aan de Stoofweg in in Sint-Annaland in Zeeland is onder controle. De brand brak rond 16.00 uur uit, om 19.30 uur werd het sein brandmeester gegeven. Het nablussen zal nog enkele uren duren, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Bij de brand kwam veel rook vrij, daarom werd er een een NL-Alert uitgestuurd met het advies aan mensen in het gebied om bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.