De Europese Commissie lanceert een openbare consultatie over de Europese begrotingsregels. Die zijn vanwege de coronacrisis vorig jaar opgeschort zodat de EU-landen ongestraft zoveel geld in hun economieën konden pompen als nodig was om bedrijven en banen te behouden. De commissie wil in 2023 de regels weer invoeren, maar die zijn ook aan vernieuwing toe.