Drie aanhoudingen na overlijden man door aanrijding tram Den Haag

De politie heeft drie jongeren aangehouden in verband met het overlijden van een man maandagavond nadat hij onder een tram was geraakt in Den Haag. Het slachtoffer zou mogelijk voor de tram zijn geduwd, zo zeiden getuigen tegen lokale media. Een 15-jarige jongen uit Den Haag meldde zichzelf vrijwillig in de loop van maandagavond bij de politie. Dinsdagochtend volgden twee jongens van 15 en 18 jaar, ook beiden uit Den Haag, zijn voorbeeld.