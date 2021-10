De stroomstoring die dinsdag een groot deel van Haarlem trof, is opgelost. Onder meer in het centrum van de stad konden alle ruim 11.000 getroffen huishoudens en bedrijven rond 14.00 uur weer gebruikmaken van de elektriciteit, meldt netbeheerder Liander. Ook in ieder geval de Stationsbuurt, Leidsevaartbuurt en Rozenprieel hadden last van de storing, die vlak voor het middaguur werd gemeld.