Rusland zal weinig moeite doen om Europa van extra aardgas te voorzien zolang er nog geen goedkeuring is van Duitsland en de Europese Unie voor het in gebruik nemen van gaspijplijn Nord Stream 2. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen bij staatsgasbedrijf Gazprom en het Kremlin. De pijplijn loopt tussen Duitsland en Rusland. Extra gas uit Rusland kan de lage gasvoorraden in Europa helpen.