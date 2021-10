Bewoners van meer dan duizend straten in Rotterdam hebben het afgelopen half jaar meegedaan aan een actie van de stichting Opzoomer Mee om hun directe omgeving te vergroenen. Dat is een kwart van het totaal aantal straten in de stad, meldt de gemeente. Opzoomer-projectleider Jurgen Groenenboom spreekt van een succes en is verheugd over het aantal deelnemers.