De overslag van kolen in de Rotterdamse haven is fors toegenomen. Dat komt omdat het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie weer interessanter is geworden, nu de gasprijzen sterk zijn gestegen en de vraag naar energie toeneemt door het herstel van de economie. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam zijn in de eerste negen maanden van het jaar bijna de helft meer kolen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar.