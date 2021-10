AEX weer op 800 punten onder aanvoering Prosus en Unibail

De Amsterdamse AEX-index stond dinsdag weer op 800 punten onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. In Europa kwamen grote internationale ondernemingen als Danone, Ericsson en Tele2 met kwartaalcijfers. Beleggers letten dit cijferseizoen vooral op wat bedrijven zeggen over mogelijke problemen met de aanvoer van onderdelen en de impact van de hogere energiekosten op de winstmarges.