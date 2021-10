Limburgers nu bezorgder over risico overstromingen dan voor juli

Limburgers maken zich meer zorgen over overstromingen dan voor de watersnood in juli dit jaar. Voor juli maakte 63 procent van de Limburgers zich geen zorgen over overstromingen, nu is dat aantal gedaald tot 37 procent. Ook waren evacuaties voor de overstromingen in juli geen groot punt van zorg voor de Limburgers, en ook dat is nu anders: voor juli maakten drie op vier Limburgers zich hierover geen zorgen, nu is dat een op twee.