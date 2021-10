De politie en de FIOD zijn dinsdagochtend meerdere panden in Zeeland binnengevallen in het kader van een witwas- en fraudeonderzoek. Er zijn vier aanhoudingen verricht. Volgens een woordvoerder gaat het om invallen op meerdere locaties, waaronder in Hulst, en is de hoofdverdachte in het onderzoek aangehouden.