De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorig jaar het budget voor acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de regio Amsterdam te laag vastgesteld. De autoriteit volgde een voorstel van verzekeraar Zilveren Kruis, maar had de hoogte zelf moeten bepalen. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak die was aangekaart door ggz-instelling Arkin.