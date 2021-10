De Poolse premier Mateusz Morawiecki wijst „chantage” over de rechtsstaat in zijn land af, zei hij in het Europees Parlement in Straatburg. „We moeten naar elkaar toe bewegen maar aanvaarden en respecteren dat er verschillen zijn.” Hij beschuldigt Brussel ervan „steeds meer bevoegdheden naar zich toe te trekken” en benadrukte dat de Poolse grondwet boven het EU-recht staat.