Onlinegokbedrijf 888 loopt volgend jaar naar eigen inschatting 10 miljoen dollar winst mis door de nieuwe gokregels in Nederland. Omdat de Gibraltarese onderneming nog geen vergunning heeft in ons land, mag het sinds 1 oktober geen onlinesportweddenschappen, poker en andere gokactiviteiten meer aanbieden. 888 hoopt in de tweede helft van volgend jaar weer actief te zijn met een vergunning in Nederland.