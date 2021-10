Een van de grootste vliegvelden van Europa, Heathrow in Londen, mag zijn tarieven maar beperkt verhogen. Met de hogere tarieven hoopte de luchthaven de verliezen als gevolg van coronabeperkingen in te lopen, tot onvrede van vliegmaatschappijen en de Britse luchtvaartautoriteit. Ook op Schiphol leidt een plan over tarieven tot een conflict tussen het vliegveld en luchtvaartmaatschappijen als KLM.