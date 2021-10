De technologiebedrijven staan dinsdag naar verwachting in de belangstelling op het Damrak na het hogere slot van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De beurshandel staat verder vooral in het teken van de kwartaalresultaten van de bedrijven. Beleggers zijn met name benieuwd in hoeverre bedrijven last hebben van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen en de hogere energieprijzen.