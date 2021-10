Chip- en techbedrijven zetten Japanse beurs op winst

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met winst geëindigd. Vooral de chip- en technologiebedrijven werden weer opgepikt in navolging van de koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten. Daarnaast werd gewacht op het kwartaalcijferseizoen in Japan, dat volgende week begint. Ook de andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen vooruit. De Aziatische toeleveranciers van Apple wisten daarbij de aandacht op zich gericht na de presentatie van de nieuwe producten van het Amerikaanse techconcern.