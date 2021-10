Drie geneeskundestudenten zijn genomineerd voor een nieuwe onderscheiding, die van Geneeskundestudent van het Jaar. Ze kunnen de titel en het bijbehorende bedrag van 5000 euro, in het leven geroepen door onder meer artsenfederatie KNMG, in de wacht slepen met hun plan om de aankomende dokters nog ’iets extra’s’ te laten betekenen in de samenleving.