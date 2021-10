Amnesty: coronapandemie heeft negatieve impact op persvrijheid

Amnesty International waarschuwt de internationale gemeenschap voor de negatieve gevolgen die de coronapandemie heeft op de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke berichtgeving in de media. „Het recht op vrijheid van meningsuiting is wereldwijd aangevallen in de context van de Covid-19-pandemie en heeft de gevaren van de volksgezondheidscrisis vergroot”, aldus de mensenrechtenorganisatie. „Vrijheid van meningsuiting is van vitaal belang omdat een vrije stroom van nauwkeurige, op feiten gebaseerde en tijdige informatie het bewustzijn vergroot over gezondheidsrisico’s en hoe deze te voorkomen en aan te pakken.”