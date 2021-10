Pieter Omtzigt wil afdwingen dat het kabinet de aanbevelingen van de Commissie van Venetië over de rechtsstaat in Nederland opvolgt. Tot nu toe heeft het demissionair kabinet namelijk weinig laten zien, zei het onafhankelijk Kamerlid in Jinek. Het onderzoek van de commissie van de Raad van Europa kwam er mede op zijn aandringen.