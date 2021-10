Westerwolde: Rijk moet afspraak 2000 asielzoekers in azc nakomen

Alle zeven partijen in de gemeenteraad van het Groningse Westerwolde zijn boos en willen dat de harde afspraak met het Rijk dat er in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel maximaal 2000 mensen worden opgevangen nageleefd wordt. Volgens de zeven fractievoorzitters wordt de afspraak stelselmatig niet nagekomen van de kant van het Rijk, wat tot gevolg heeft dat het azc overvol zit en er gevaarlijke situaties, voor asielzoekers, medewerkers van het azc en burgers van Westerwolde kunnen ontstaan.