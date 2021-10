Fujimori mogelijk voor de rechter wegens gedwongen sterilisaties in Peru

Moord, ontvoering, omkoping, marteling en gedwongen sterilisaties, en het verkopen van wapens aan de Colombiaanse guerrillabeweging FARC: de lijst van misdaden die ex-president Alberto Fujimori tijdens zijn regeerperiode (1990-2000) beging is lang.

Toch blijft de autoritaire ex-president, die op dit moment een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit voor een deel van zijn misdaden, nog steeds grote populariteit genieten onder de Peruaanse bevolking. Zijn aanhangers zien hem als degene die het land van de economische afgrond redde nadat zijn voorganger een torenhoge inflatie en schuldenlast had achtergelaten. Fujimori was het bovendien die de strijd aanbond met de guerrillabeweging Lichtend Pad, die sinds 1980 het land terroriseerde. Dat hij daarbij een wel heel harde hand gebruikte, zien ze graag door de vingers.

Fujimori, een zoon van Japanse immigranten en voor zijn presidentschap hoogleraar aan de landbouwuniversiteit in Lima, won in 1990 vrij onverwachts de verkiezingen met de belofte om het bijkans failliete land uit het slijk te trekken. De Peruaanse kiezers, het vertrouwen kwijt in de traditionele politieke partijen, besloten deze politieke outsider een kans te geven.

El Chino, zijn koosnaam onder zijn aanhangers, ging inderdaad voortvarend te werk. Dankzij een keiharde economische shocktherapie wist hij het inflatiecijfer drastisch terug te brengen en de gestagneerde economie weer aan de praat te krijgen. Daarbij gaf hij het militaire apparaat de vrije hand om de terreurbewegingen aan te pakken, wat onder andere leidde tot de gevangenneming van Abimuel Guzman, leider van de maoïstische rebellenbeweging Lichtend Pad, in 1992.

Om dat alles mogelijk te maken voerde Fujimori in 1992 zijn zogeheten verlichte dictatuur in, na het uitvoeren van een coup op zijn eigen regime. Het parlement werd tijdelijk ontbonden, evenals de grondwet, en ook de rechterlijke macht en de media werden aan banden gelegd. Dat alles werd gerechtvaardigd door de noodsituatie waarin het land verkeerde, aldus Fujimori.

Maar deze aanpak bracht ook vele mensenrechtenschendingen met zich mee. Zo kreeg zijn paramilitaire doodseskader Colina-groep de vrije hand om met leden van Lichtend Pad en andere dissidenten af te rekenen. Dat ging zo ver dat deze groep in 1991 vijftien bewoners in een volksbuurt in Lima vermoordde tijdens een buurtfeest, en in 1992 acht studenten en hun hoogleraar liet verdwijnen in een massagraf.

Daarbij stond Fujimori’s regime bekend om grootscheepse afluister- en omkooppraktijken, en zou hij onder andere wapens hebben verkocht aan de guerrillabeweging FARC in buurland Colombia. In het jaar 2000 werd hem de grond te heet onder de voeten en vluchtte hij naar Japan, waar hij zijn aftreden aankondigde.

In 2005 reisde Fujimori naar Chili, met het voornemen om deel te nemen aan de Peruaanse presidentsverkiezingen van 2006. Dat bleek een misrekening: Chili pakte hem op en leverde hem uit aan Peru, waar hij in verschillende rechtszaken zou worden veroordeeld voor omkoping, machtsmisbruik, en zijn betrokkenheid bij de moorden begaan door de Colina-groep.

Mogelijk komen daar nog een paar veroordelingen bovenop: het Peruaanse openbaar ministerie klaagt hem ook aan voor de gedwongen sterilisaties tijdens zijn regime en voor de verkoop van wapens aan de FARC.

De nu 83-jarige ex-president zit zijn straf uit in een speciaal voor hem gebouwde luxegevangenis in Lima. Maar daar komt wellicht een einde aan: begin oktober kondigde de huidige minister van Justitie aan dat Fujimori overgeplaatst zou worden naar een gewone gevangenis.