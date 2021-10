Er is dit jaar toch genoeg geld beschikbaar voor alle inwoners van Groningen die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor het verbeteren van hun woning en die aan de eisen voldoen. Het geld voor dit jaar was eigenlijk op, maar budget voor de toekomst wordt eerder beschikbaar gemaakt. Daarmee wordt een loting voorkomen. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in antwoord op Kamervragen.