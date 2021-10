De Amerikaanse ex-minister van Buitenlandse Zaken, diplomaat en voormalige generaal Colin Powell is op 84-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn familie overleed hij aan de gevolgen van complicaties van Covid-19, al was hij wel volledig ingeënt tegen het coronavirus. Hij was de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken van de VS en van 1989 tot 1993 de hoogste militair in het land.