De walrus die al enkele weken rondzwemt in en bij de Waddenzee, is maandagmiddag neergestreken in de haven van Den Helder. Op Waarnemingen.nl melden acht mensen dat ze het dier hebben gezien in de buurt van de aanlegplaats van de veerboot naar Texel. De walrus is te herkennen aan verwondingen aan de voorpoten.