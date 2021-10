Amerikaanse beleggers schrikken van afkeuring botoxalternatief

Biotechnoloog Revance Therapeutics heeft maandag meer dan een derde aan beurswaarde verloren, nadat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA had geweigerd om een nieuwe gezichtsbehandeling van het bedrijf goed te keuren. Dat middel zou een alternatief moeten worden voor botox. De verwachtingen van beleggers waren hooggespannen, vandaar dat de markt nu behoorlijk schrikt van het nee van de toezichthouder. De beurzen in New York zijn maandag over de gehele linie lager aan de sessie begonnen.