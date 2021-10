Eén van de drie verdachten in de moordzaak van Sven Prins wordt dinsdag op vrije voeten gesteld. Het gerechtshof in Den Bosch besloot hiertoe maandagavond, omdat het hof wellicht een kortere straf gaat opleggen dan de tijd die Sergio K. in voorarrest heeft doorgebracht, lichtte een woordvoerster van het gerechtshof toe.