Twee wachtcommandanten van de marechaussee hebben maandag van de rechtbank in Arnhem allebei een werkstraf van 40 uur gekregen omdat zij lagen te slapen of op hun telefoon zaten te kijken terwijl ze een joodse school moesten bewaken. De 26-jarige Utrechter en de 21-jarige man uit Poortugaal waren meteen na het incident in februari 2020 al ontslagen door defensie.