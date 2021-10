Verdachte moord Peter R. de Vries blijft in de cel

De rechtbank heeft besloten dat Kamil E., verdacht van de moord op Peter R. de Vries, langer in de cel blijft. De advocaten van de 35-jarige Poolse verdachte hadden gevraagd zijn hechtenis op te heffen. Volgens zijn advocaten was E. slechts gevraagd iemand van en naar Amsterdam te rijden en wist hij niet dat de misdaadverslaggever doodgeschoten zou worden. De rechtbank ziet echter nog voldoende ernstige bezwaren om E. vast te houden tot in ieder geval de volgende zitting op 6 december.