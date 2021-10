Treinreizigers kunnen vanaf maandagmiddag op de stations van Eindhoven en Den Bosch zien over hoeveel minuten hun trein vertrekt. Het gaat daarbij om een proef, waarbij de minutenafteller te zien is op perron 4 en de daar gelegen roltrappen. De NS laat maandag weten dat op die manier reizigers een betere inschatting kunnen maken: snel doorlopen om de trein te halen, of toch maar op de volgende wachten.