Alliantie: jaarlijks 3 miljard euro extra voor mobiliteit nodig

Om de vervoersproblemen in Nederland op te lossen is structureel meer geld nodig. Het gevaar dreigt op dit moment dat de onderhandelaars voor een nieuw kabinet aan de formatietafel alleen met eenmalige potjes komen, in plaats van met structurele investeringen. Daarvoor waarschuwt de Mobiliteitsalliantie. „De investeringen in de infrastructuur van de toekomst vragen nog eens 3 miljard per jaar tot 2040”, aldus de organisatie maandag.